Alla prima hanno steccato entrambe, ma nel secondo turno di Champions League Napoli e Juventus si rifaranno con una vittoria. È il giudizio unanime di bookmaker e scommettitori. La prima squadra a scendere in campo sarà il Napoli, domani sera al San Paolo contro il Feyenoord. Gli azzurri possono approfittare del momento di sbandamento degli olandesi: ko per 4-0 contro il City nella prima in Europa, poi di nuovo battuti per due volte di fila in campionato. La vittoria di Sarri è data a quota rasoterra, 1,17 su Microgame. Un’opzione cha ha catalizzato la quasi totalità delle scommesse «1X2», il 99,7% per la precisione. Le restanti briciole si sono suddivise tra il pareggio (a 7,40) e il blitz del Feyenoord, data a 16,50.