Da stasera niente più ritorni, bensì accesso secco alle prossime semifinali: l’ultimo appuntamento dei quarti in Champions League è alle porte. A dare il via alle “danze” è il match tra la squadra inglese del Leicester, a quota vincente 3,75, e l’Atletico Madrid (2,00) favorito per il Passaggio Turno a 1,12. I padroni di casa puntano su una prima rete di Vardy a 7,00 o di Slimani a 8,50; gli spagnoli contrattaccano con Griezmann a 5,00 e Gameiro a 6,25 su betaland.it. Nel frattempo in Spagna, i riflettori del Santiago Bernabeu si accendono per Real Madrid-Bayern Monaco, per cui si prevede una sfida intensa fino all’ultimo fischio. Il primo tempo è pareggio a 2,55, con risultato Parziale/Finale combinato con X e vittoria madrilena a 6,75 e a 7,75 quella avversaria. Una doppietta di Ronaldo vale 4,50, lo seguono Benzema e Gameiro a 10,00; Il Bayern di Ancelotti risponde con possibile doppietta di Lewandowski a 7,25 e Muller a 11,00. Nelle ChanceMix si gioca a 1,17 il Goal Goal o Over 2.5 e a 1,19 la vittoria della squadra tedesca.