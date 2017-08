Girone durissimo per la Roma in Champions League: i giallorossi, inseriti nel gruppo C, troveranno Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag, unica squadra già fuori dai giochi secondo i bookmaker. Sulle lavagne internazionali, però, il duello è innanzitutto tra Blues e Colchoneros, che a 2,25 e 2,55 duellano quasi alla pari per il primo posto nel girone. Più indietro i giallorossi, dati a 4,50, e per Di Francesco e i suoi c’è il terzo posto anche nelle scommesse sulla qualificazione, sebbene in questo caso la distanza da inglesi e spagnoli sia più ridotta. Il passaggio del turno della Roma vale 1,95, Chelsea e Atletico sono a 1,16 e 1,28. Remote le speranze del Qarabag, offerto a 15,00 per la promozione agli ottavi e 81,00 per un improbabile primo posto.