Dopo la vittoria sulla Roma in campionato, che ha reso la corsa al secondo posto più aperta che mai, il Napoli è chiamato all’impresa in Champions League nel match di ritorno con il Real Madrid al San Paolo. C’è da ribaltare il 3 a 1 dell’andata per accedere ai quarti di finale, missione difficile ma non del tutto impossibile specie considerando che in 11 match casalinghi in Champions il ruolino di marcia azzurro è di 7 vittorie, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta. I bookmakers di Sisal Matchpoint vedono un match combattuto ed equilibrato, con una leggera preferenza a favore delle Merengues.La vittoria degli azzurri è a 2.84, il Real Madrid è offerto a 2.33, il pareggio vale 3.70.