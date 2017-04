Dopo l’1-0 dell’andata, le quote per il passaggio del turno vanno a senso unico. Per i bookmaker l’Atletico Madrid ha la strada spianata verso le semifinali di Champions League: sul tabellone Snai, la promozione dei Colchoneros è data appena a 1,12, contro un Leicester che però potrebbe riservare qualche sorpresa nel ritorno dei quarti di finale, nonostante la quota a 5,25. Il cammino delle Foxes nelle partite europee giocate in casa è in effetti impressionante: nei quattro incontri disputati al King Power Stadium in questa edizione, il Leicester ha sempre vinto, subendo solamente un gol. Certo, per i quotisti sarà dura ripetere l’impresa visto il 3,65 offerto per l’«1», in svantaggio rispetto al 2,05 di Simeone e i suoi (tre successi e un solo ko in trasferta, contro il Bayern) e al 3,45 del pareggio.