Porto-Liverpool (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. I Reds sono ancora imbattuti in questa edizione come Barcellona, Besiktas e Tottenham. Senza lo squalificato Emre Can in mezzo al campo, Klopp si affida al tridente offensivo Salah-Firmino-Mané. Dall'altra parte Sergio Conceiçao deve fare a meno di Felipe (squalificato), Danilo e Aboubakar (infortunati). Casillas va in panchina. All'Estadio do Dragao di Oporto è annunciata la presenza degli osservatori di diversi club italiani per i messicani Hector Herrera e Diego Reyes. Il ritorno è in programma martedì 6 marzo ad Anfield.