Il pranzo ufficiale Uefa, consuetudine dell'immediata vigilia di ogni partita internazionale, andrà in scena alle 13.30 sul Lungomare di Napoli. E per la precisione all'hotel Vesuvio, tra l'altro quartier generale di De Laurentiis in occasione dei suoi soggiorni in città. Il presidente azzurro farà gli onori di casa con il collega del Real, Florentino Perez, giunto ieri a Napoli in tarda serata.