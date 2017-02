Questa sera andrà in scena al Parc des Princes di Parigi l'andata degli ottavi di finale di Champions League fra Paris Saint Germain e Barcellona . Tanti i precedenti fra i due club anche se i catalani sono in vantaggio su i parigini.



STATISTICHE - Il PSG ha avuto la meglio sul Barcelona una sola vo lta in Champions League, quando eliminò i catalani ai quarti nel 94/95. Da allora i blaugrana hanno sempre passato il turno. Nelle ultime tre sfide contro i parigini, il Barcellona ha all'attivo otto gol, subendone solo due, mentre la formazione di Unai Emery ha perso solo una delle ultime 42 partite casalinghe in Europa, proprio contro il Barcellona.



IL PERCORSO - Il Barcellona ha sempre superato gli ottavi di Champions nelle ultime nove stagioni (la serie migliore in questa competizione), mentre il PSG è riuscito ad approdare ai quarti nelle ultime quattro partecipazioni senza però mai riuscire a centrare l’obiettivo delle semifinali.