Questa sera andrà in scena al Parc des Princes di Parigi l'andata degli ottavi di finale di Champions League fra Paris Saint Germain e Barcellona . Tante le stelle in campo che si daranno battaglia per il successo finale.



CAVANI VS MESSI - Edinson Cavani è il trascinatore del PSG in questa Champions League, avendo eguaglia to il suo record di sei gol in sei partite. Per il Barcellona è ovviamente Leo Messi la stella con già 10 gol all'attivo



NEYMAR ED EMERY - Da non sottovalutare c'è però anche Neymar già a quota 5 nei 4 precedenti con il PSG e miglior assistman della Champions con 7 passaggi vincenti. Unai Emery , allenatore del PSG, non ha un buono score contro il Barcellona: tra campionato e coppe solo 6 pareggi e 16 sconfitte a fronte di una sola vittoria.