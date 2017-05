Real Madrid e Juventus hanno ipotecato la qualificazione alla finale di Champions League del prossimo 3 giugno a Cardiff e il pensiero allo scontro tra Cristiano Ronaldo e Higuain, tra Benzema e Dybala è già fortissimo. Il lungo avvicinamento all'appuntamento più importante della stagione è già partito e le polemiche non mancano. La collega di Cadena Cope Arancha Rodriguez rivela che la Uefa ha valutato di riunirsi nella giornata di venerdì per esaminare il caso di Sergio Ramos (nella foto di As), protagonista di un colpo a palla lontana nei confronti del difensore dell'Atletico Madrid Lucas Hernandez.



Una gomitata che rientrerebbe nella condotta antisportiva e che comporterebbe una squalifica automatica di non meno di 2 giornate, che significherebbe saltare la finale di Champions League. Ma, sempre secondo Cadena Cope, la Uefa ha fatto sapere che non prenderà in esame l'accaduto e che dunque non ci sarà alcuna sanzione nei confronti di Ramos.