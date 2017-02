Sfavorito nelle quote, atteso con fiducia dagli scommettitori: la vigilia del Napoli, in campo mercoledì sera al Bernabeu per gli ottavi di finale di Champions League, scorre su un doppio binario. Per i quotisti è inevitabile concedere ampio credito al Real Madrid, che nel suo tempio mette paura: nelle ultime 30 partite casalinghe di Champions ha ottenuto 24 vittorie. Così, il segno «1» nel tabellone Microgame Group plana a 1,50, la «X» s’impenna a 4,50, la vittoria del Napoli vola a 6,25.