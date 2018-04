L'occasione per una vendetta sportiva a 34 anni di distanza, ma anche uno scoglio durissimo sulla via della finale. Il confronto tra Liverpool e Roma nelle semifinali di Champions League si presenta in salita per i giallorossi, a giudicare dalle quote dei bookmaker. Su Snai gli inglesi sono favoriti per l'approdo in finale, dato a 1,40, il passaggio della Roma è ritenuto più improbabile e, come riporta Agipronews, offerto a 2,95. Quanto al match di andata, in programma a Liverpool, i Reds sono nettamente avanti, a 1,60, contro il 5,25 del blitz giallorosso e il 4,25 della «X».