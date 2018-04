Dopo il 4-1 del Camp Nou, il 5-2 di Anfield Road. Per la seconda volta di fila la Roma è chiamata a una rimonta epica in Champions League. Questa volta nella semifinale di ritorno contro il Liverpool, in calendario all’Olimpico il prossimo 2 maggio. Proprio come contro i catalani, ai giallorossi serve un altro 3-0 per ribaltare il risultato e volare in finale. Sarebbe un’impresa incredibile riuscirci ancora, eppure, secondo i bookmaker, ci sono più possibilità contro i Reds rispetto a quante ce ne fossero contro il Barcellona. Ad esempio la quota sulla qualificazione della Roma era a 33,00 alla vigilia della gara di ritorno con il Barça, adesso i giallorossi qualificati si giocano a 8,00, contro l’1,08 sul Liverpool. Il paragone si ripropone identico nelle quote sul risultato esatto: il 3-0 contro i blaugrana si giocava a 60 volte la scommessa, quello che manderebbe il Liverpool a casa è dato invece a 20,00 su Snai. C’è ancora un fattore che, secondo i quotisti, lascia sperare i giallorossi. La squadra di Eusebio Di Francesco è, seppure di poco, leggermente favorita nel match di ritorno (contro il Barça, invece, la Roma partiva molto indietro nel pronostico, a 5,00): la vittoria romanista viaggia a 2,50, il pareggio a 3,80 e il successo dei Reds a 2,65.