Prima sconfitta stagionale per il Napoli, che perde 2-1 in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Sarri rilancia Diawara in mezzo al campo e Milik al centro dell'attacco. Dall'altra parte assenti gli indisponibili Kryvtsov e Malyshev. Arbitra il tedesco Zwayer.



LA GARA - I padroni di casa si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti nel primo tempo di Taison e nella ripresa di Facundo Ferreyra, che sfrutta un'indecisione di Reina in uscita. A questo punto Sarri passa al 4-2-3-1, sostituendo Zielinski e capitan Hamsik con Allan e Mertens. L'attaccante belga dà subito la scossa e si procura il rigore trasformato da Milik per il 2-1 finale. Il prossimo 26 settembre allo stadio San Paolo sarà fondamentale per il Napoli battere il Feyenoord, oggi sconfitto 4-0 dal Manchester Cty.