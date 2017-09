Le quote sono in bilico, ma gli scommettitori non hanno dubbi sul Napoli: per l’esordio di domani in Champions League, in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, il 90% delle puntate è stato piazzato sul «2». Per la cronaca, gli azzurri, dopo un avvio di stagione super (5 vittorie di fila tra preliminari in Europa e campionato) sono favoriti, ma senza esagerare, a 2,15. Del resto, anche i padroni di casa non scherzano: hanno vinto sei gare consecutive e sono primi nel campionato ucraino. Su di loro si punta a 3,45, ma pochissimi hanno scelto il segno «1» su Microgame, appena il 3%. Qualcuno in più, il 7%, ha “rischiato” un pareggio, bancato a 3,40.