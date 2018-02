Shakhtar Donetsk-Roma (calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta tv su Canale 5 e Premium Sport) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Il principale dubbio di formazione è legato alla presenza di Florenzi: se non ce la fa, al suo posto gioca il brasiliano Bruno Peres. Dall'altra parte assente per squalifica il capitano croato Srna. In contemporanea in Spagna il Siviglia di Montella sfida il Manchester United di Mourinho.



PROBABILI FORMAZIONI

Shakhtar Donetsk-Roma

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All. Fonseca.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Di Francesco.

Arbitro: Collum (Scozia).