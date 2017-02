Grande attesa per gli ottavi di Champions tra Napoli e Real. Un'attesa che non investe soltanto Napoli e il San Paolo, ma anche Madrid: al Bernabeu, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, mercoledì 15 saranno in 80mila e l'incasso sarà di circa 6 milioni e mezzo di euro. Più di quanto si registrerà al ritorno: a condizionare in maniera decisiva la cifra è ovviamente la capienza di quasi 21mila spettatori in più.