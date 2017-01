esplosa in questa stagione, sta facendo sognare non soltanto i tifosi della Dea bergamasca ma più in generale gli amanti del calcio di tutta Italia, che hanno apprezzato fin qui il gioco spumeggiante, la sfrontatezza e la carica agonistica dei nerazzurri., rimasti letteralmente stregati dai talenti orobici, come testimonianoMa chi ha un po' di memoria storica calcistica si sarà accorto subito cheEra infatti già capitato nella, sotto l'egida di un giovane e bravissimo dirigente chiamato Giuseppee di un allenatore dai sani principi, di nome Giovanni, amalgamati alla perfezione dal presidente dell'epoca, Ivan, cultore del bel calcio.- In quella stagione,vincendo tre delle prime quattro partite e portandosi da sola in vetta alla classifica, ottenendo risultati prestigiosi (3-3 a San Siro contro il Milan, vittoria per 2-1 contro la Juventus) e ritrovandosi al quarto posto in piena primavera,Vediamo dunque chi erano e che fine hanno fatto i protagonisti di quella stagione da sogno:Albertosi è ritirato dal mondo del calcio e aiuta a portare avanti il bed and breakfast di famiglia, a Pinarella di Cervia, e l’albergo della moglie, a Cesena.Davideallena i portieri delle giovanili del Milan.Ivangioca in Lega Pro, nel Piacenza.Matteocoinvolto nel Calcioscommesse. gioca in Eccellenza, nel Villongo (BG).Nicolasgioca in Lega Pro, nel Feralpi Salò.Fabiodopo il ritiro si dedica alla politica, con il ruolo di Assessore allo Sport del Comune di Bergamo, prima di trasferirsi in Sicilia, terra di origine dei genitori, dove apre un'azienda agricola con terreni presso Selinunte, Mazara del Vallo e l'isola di Pantelleria.Massimoallenatore attualmente svincolato.Stefano: allenatore degli Under 15 dell'Atalanta.Damianoallenatore della Beretti del Feralpi Salò.Massimoallenatore dello Spartak Mosca, nella massima serie russa.Maurogioca in Serie D, nel Ciliverghe Mazzano.Sebastianoallenatore della Primavera della Ternana.Cristiancollaboratore tecnico dell'allenatore William Viali al Südtirol, in Lega Pro.Gianpaolo: è diventato capitano, bandiera e recordman dei nerazzurri, prima di ritirarsi dal calcio giocato nello scorso maggio.Adriangioca in patria, in Australia, nei Western Sydney Wanderers, in A- League.Cesaresi è ritirato dal calcio giocato alla fine della scorsa stagione.Cristiangioca ancora nell'Atalanta, di cui è diventato capitano.Daniloallenatore-giocatore della Riese, squadra di Rio Saliceto, in Serie D.Pierre Giorgiogioca nel Casazza, in Promozione.DomenicoLjubisateam manager del Vojvodina Novi Sad, nella massima serie serba.Fabioallenatore del Como, in Lega Pro.Lucianocollaboratore tecnico del Pescara.Alex: gioca nella Giana Erminio (MI), in Lega Pro.Cristianodopo la squalifica per il Calcioscommesse, allena una squadra di bambini vicino Bergamo.Danieleallena la Scuola Calcio dell'Ostiamare, militante in Serie D.Massimogioca nella massima serie scozzese, nell'Hamilton Academical.Robertogioca nella Grumellese (BG), in Eccellenza.Biagiogioca nella Massese, in Serie D.Viniciogioca nel Pontisola, in Serie D.Marcoallenatore della Beretti del Livorno.Faustoallenatore degli Allievi della Trevigliese (BG), militante in Eccellenza.Nicolaopinionista calcistico per Abu Dhabi Media.Maurizoallenatore della Bustese Roncalli (MI), in Serie D.Josègioca nel Pietra Ligure (SV), in Promozione.Rolandogioca nel Perugia, in Serie B.Giacomoallenatore attualmente svincolato.Inacio: gioca nel Darfo Boario, in Serie D.@AleDigio89