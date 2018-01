Ci sono statecome l'targata Albertoun tecnico per certi versinon abituato a mezze misure o a troppo equilibrio. Il manifesto di quell'annata?. Una stagione dainiziata meravigliosamente e terminata in maniera pessima:- Eppure erano stati ben, chiuso con unae alcuni risultati importanti, come ad esempiocampione d'Italia in carica, eIn estate infatti, grazie alla voglia di investimenti del presidente Giambattista, erano arrivati calciatori del calibro di Adrian(autore, a fine stagione, di 12 reti), AlbertoMarioMauro Germane Paolola squadra presto abbandonò le posizioni di vertice e collezionò la bellezza ditra cui il 2-1 subito nel derby eche costò la retrocessione dando la salvezza proprio agli emiliani. Malesani, chedopo il fantastico girone d'andata e le prime cadute, conservò comunque la panchina per il seguente anno di Serie B,Il Verona retrocede in serie B con un record poco invidiabile e difficilmente battibile:. Ma vediamo ci protagonisti diFabriziopreparatore dei portieri dell'Italia Under-15, Italia Under-16, Italia Under-17, Italia Under-18 e Italia Under-19.Jessex Juve, è allenatore dei portieri del Newcastle Jets, squadra della massima serie australiana.Gianlucasecondo portiere del Sassolo.Domenico: preparatore dei portieri del Terek Groznyj, militante nella massima serie russa.RuslanMassimoallenatore dell'Udinese.Carlopresidente dell'A.S.D. ASCA, società di calcio dilettantistica di Savignano sul Rubicone.Nataleha lasciato il mondo del calcio.Marcotecnico dell'Under 16 dell'Atalanta.Giancarlodirettore sportivo attualmente svincolato.Anthonyha lasciato il mondo del calcio.Nicolaallenatore attualmente svincolato.Andrea: gioca ancora ma attualmente è svincolato, dopo l'ultima esperienza a Piacenza, in Serie C.Paolo: si è appena ritirato per diventare collaboratore tecnico del fratello nei cinesi del Guangzhou Evergrande.Dariogioca ancora, nel Chievo Verona.Alessandroteam manager del Verona.Giuseppeex direttore generale del Foggia, è stato appena esonerato.Johnnier: gioca ancora, nello Sport Boys Association, nella seconda serie peruviana.Mauro Germanè appena diventato allenatore professionista.Vincenzo: allenatore dell'ArzignanoChiampo, in Serie D.Lucadirettore tecnico del Piacenza, in Serie C.Emilianoallenatore attualmente svincolato.Leonardoallenatore del Pordenone, in Serie C.Martinoallenatore dell'Under 16 del Cagliari.Andreagioca ancora, nel Cagliari.Marco: è appena diventato allenatore professionista.Andreaallenatore del Melita, nella massima serie maltese.Marioallenatore dei Balzers, massima serie del Liechtenstein.Albertogioca ancora, nello Spezia, in Serie B.Adriandirettore generale e presidente della Dinamo Bucarest, in Romania.: sta frequentando il corso per diventare allenatore professionista.Michele: consulente di mercato del Mantova, in Serie D.Alberto: attualmente svincolato.@AleDigio89