"Un americano a Padova" : no, non è la rivisitazione del famoso film di Alberto Sordi con la regia di Steno, ma la storia di Alexi Lalas , musicista, dirigente sportivo ed ex calciatore statunitense di origini elleniche, di ruolo difensore. Impossibile dimenticare la sua parentesi italiana, al Padova : capelli lunghi e incolti, pizzetto caprino e chitarra a tracolla. Lalas è stato il primo calciatore americano a sbarcare nel Bel Paese dal dopoguerra.



UN DANDY AL MONDIALE - Nato a Birmingham, quella americana, in Michigan, nel 1970, sin da giovane dimostra una particolarità: la voglia di sorprendere. E' per questo motivo che, quando tutti i suoi coetani preferiscono dedicarsi al basket o all'atletica, lui decide di giocare a football, ma non quello amercano: il calcio, in un periodo in cui lo sport più bello del mondo non è così apprezzato e diffuso negli States. Nel 1991 viene eletto migliore calciatore della Rutgers University, l’anno successivo viene convocato alle Olimpiadi con la nazionale e poi ai Campionati del Mondo che gioca in casa, USA ’94. Fisico da corazziere, 195 centimetri per 89 chili, da difensore centrale degli Stati Uniti, allenati a quei tempi dal "giramondo" Bora Milutinovic. Lalas si fa apprezzare per il suo modo di stare in campo e con quell'aria da musicista un po' dandy che lascia di stucco le tifose.



DAGLI STATES A PADOVA - Il Padova di Mauro Sandreani lo ingaggia, più che altro per una scelta di marketing: Lalas però non delude le aspettative e diviene titolare fisso, segnando una rete nientepopodimeno che al Milan. Le televisioni facevano a gara per averlo e alcune sue perfomance sono rimaste nella storia come quando definì Zeman un "vaffan.." o quando salutò la presentatrice della Domenica sportiva con una "Ciao bela come stai?" . Il Padova, pur salvando la categoria, in quella stagione fu la seconda peggiore difesa di tutta la serie. La stagione successiva fu invece un lungo calvario: 12 presenze e ultimo posto in classifica, che preludono al ritorno in America. Forse la vita da musicista era meglio: nella città veneta lo ricordano ancora con affetto, soprattutto per questa sua passione: il difensore era voce e chitarre dei Gypsies , un gruppo rock che ha all'attivo due album. Sul campo di calcio però le sue prestazioni calarono, il Padova scese in B e lui tornò in America.



LALAS OGGI - Dopo un breve periodo di calcio giocato nelle Major League Soccer, per New England Revolutions, New York Metrostars e Los Angeles Galaxy, Lalas ha appeso gli scarpini al chiodo. Diventa general manager dei Los Angel Galaxy ed è determinate il suo contributo per l'arrivo in California di David Beckham . Attualmente Lalas è commentatore di Espn . Il suo nome è tornato di moda l'anno scorso: si è laureato alla Rutgers University del New Jersey, facoltà alla quale si è iscritto 26 anni fa. "Il mio piano di studi di 26 anni è arrivato al traguardo" , questo il commento su Twitter Lalas . "Sono contento per i miei bambini, così capiscono che se si inizia una cosa bisogna anche portarla a termine. E bisogna sapersi distinguere dagli altri". Come sempre, nella sua vita. Chapeau, Alexi.



@AleDigio89