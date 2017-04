Di primo acchito uno potrebbe pensare ad una bufala. O magari, in tanto potrebbero sperare in una bufala per la situazione grottesca che si è venuta a creare. Fortunatamente senza che sia stata vissuta per il momento come una provocazione 'tra bande'. La Stampa, infatti riporta come durante le prove dell'impianto audio al Filadelfia in vista dell'inaugurazione è partito addirittura l'inno della Juve. Che fosse un cd o una chiavetta o solo una riproduzione casuale da internet, che fosse un errore o uno scherzo, a un certo punto la playlist ha fatto partire proprio il peggior pezzo possibile per quella situazione: l'inno della Juve! Immediata la reazione di alcuni tifosi del Toro presenti come sempre nei bar della via, un po' di imbarazzo e nessuna conseguenza.