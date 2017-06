Come ogni anno la rivista americana specializzata in economia e finanza, Forbes, ha stilato la classifica annuale dei 20 club di maggior valore nel mondo del calcio. Una classifica basata su numerosi fattori che partono da una base che considera la differenza fra fatturato e debiti, ma considera anche tassi di interesse su prestiti, deprezzamento e ammortamento del valore delle rose, tasse da pagare, e operazioni di calciomercato.



UNITED DI NUOVO IN VETTA - In cima alla classifica dopo 5 anni di assenza torna il Manchester United con un valore complessivo di 3,68 miliardi di dollari e un fatturato che supera i 768 milioni. Il club allenato da Josè Mourinho scalza Barcellona e Real Madrid entrambe con un fatturato da 688 milioni ma con un valore differente che premia i blaugrana a quota 3,63 miliardi contro i 3,58 del Real Madrid. Giù dal podio il Bayern Monaco il cui valore si attesta intorno ai 2,71 miliardi.



LA JUVE PRIMA, MALE L'INTER - La Juventus, al nono posto, è la prima fra le italiane con un valore complessivo di 1,25 miliardi (in calo del 3% rispetto all'anno scorso). In calo anche il Milan, 13esimo, ma fa peggio l'Inter, 19esima scavalcata anche dalla Roma ferma al 18esimo posto. Chiude la top 20 l'ultima italiana, il Napoli.



Ecco nella nostra gallery l'intera classifica con i valori completi stimati da Forbes e che considerano i bilanci fino al 30 aprile 2017