Il 2 luglio del 2003 Roman Abramovich diventava il nuovo proprietario del Chelsea. L’oligarca si è innamorato del calcio inglese a Old Trafford nel 2003 e dopo pochi mesi, tra il primo e il 2 luglio di quello stesso anno, ha chiuso la trattativa per acquistare il club di Londra. In quattordici anni il suo Chelsea ha vinto cinque volte la Premier League, quattro volte la FA Cup, quattro volte la Carling Cup, una volta l’Europa League e una volta la Champions League. L’ultima vittoria è arrivata proprio con Antonio Conte in panchina, quest’anno.



SPESE FOLLI - Nel suo primo mercato al Chelsea ha investito 279 milioni. 163 li ha usati per acquisire la società e ripianare i debiti e gli altri per comprare i nuovi giocatori. Voleva calciatori del calibro di Alessandro Nesta e Ronaldinho, si è trovato Glen Johnson, Alexey Smertin, Geremi, Juan Sebastián Verón, Damien Duff, Wayne Bridge, Joe Cole, Adrian Mutu, Hernán Crespo, Scott Parker e Claude Makelele. Quel primo Chelsea di Roman Abramovich chiudeva un colpo al giorno mentre gli altri non capivano le strategie di mercato dei Blues.



GLI ALLENATORI - Le più grandi fortune del Chelsea targato Abramovich sono arrivate con José Mourinho in panchina, ma solo in Inghilterra. In Europa, invece, è stato Roberto Di Matteo a portare i Blues alla vittoria della Champions League. Da quando è presidente del Chelsea ha cambiato dieci allenatori, nell’ordine: Claudio Ranieri, José Mourinho (due volte), Avram Grant, Luis Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, André Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink (due volte), Rafael Benitez e infine Antonio Conte.



CONTE - Negli anni Roman Abramovich non è mai cambiato: ha sempre accompagnato con una smorfia ogni risultato. Il calcio contemporaneo lo accusa di non amare il pallone, di non avere la giusta passione. Lui possiede, non tifa, ed è ancora alla ricerca della vittoria perfetta, mai arrivata in 14 anni di presidenza. Antonio Conte vuole puntare alla vittoria della Premier League e ad un buon piazzamento in Champions League. Il primo colpo di mercato sarà Antonio Rüdiger: l’accordo con la Roma è totale, arriverà settimana prossima in Inghilterra dalla società giallorossa per 33 milioni di euro più 5 di bonus.



BELOTTI O LUKAKU - Ma Antonio Conte ha fortemente richiesto al proprio presidente un attaccante. L’allenatore del Chelsea, infatti, ha scaricato Diego Costa con un sms e ora aspetta una prima punta. Due i principali candidati a guidare l’attacco del Chelsea: Romelu Lukaku e Andrea Belotti. Entrambi i giocatori sono valutati circa 100 milioni di euro dalle rispettive squadre, ovvero l’Everton e il Torino. Tra i due, però, il preferito di Conte sarebbe proprio il Gallo, reduce da una stagione da urlo in granata. L’allenatore del Chelsea aspetta il colpo da novanta per questa finestra di mercato, ma dipenderà tutto da Marina Granovskaia, la donna più potente del calcio mondiale, che controlla il Chelsea di Roman Abramovich con lungimiranza e pugno di ferro.