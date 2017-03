Di proprietà del Chelsea, sparsi in tutto il mondo. Sono ben 37 i giocatori controllati dai Blues, ceduti in prestito, con l'obiettivo di crescere, maturare, mettersi in mostra. Alcuni per tornare a Cobham, casa-base del club londinese, da protagonisti e per essere valide scelte per Conte, altri per essere ceduti in estate al miglior offerente, con l'obiettivo di fare cassa. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Giovani e non. Insomma, ce ne è di tutti i gusti. Calciomercato.com ha stilato la top 11, la formazione migliore con una rosa così ampia. Avviso ai naviganti, non ci sono i vari DaSilva, Piazon, Kalas, Isaiah Brown, Tomori, Boga, Kiwomya, Cuevas, Feruz, Isaiah Brown. Nemmeno van Ginkel e Remy. O Solanke e Musonda, rientrati dai prestiti al Vitesse e al Betis Siviglia.



OCCHIO A BAKER - Nella top 11, schierata con il 4-2-3-1, in porta c'è Blackman, in forza al Wycombe Wanderers, nella difesa a quattro, a destra c'è Wallace, ex Inter e Carpi, oggi al Gremio, in mezzo spazio a Christensen, in gol con il Borussia Moenchengladbach in Europa League contro la Fiorentina, e Miazga, ex New York Red Bulls (ora a Vitesse, club satellite dei Blues), a sinistra c'è Baba, ghanese dello Schalke. I due di centrocampo sono Pasalic del Milan e Baker, che sta facendo cose straordinarie al Vitesse, i tre trequartisti alle spalle di Bertrand Traoré, 6 gol in Eredivisie con l'Ajax, sono Atsu del Newcastle, Nathan del Vitesse e Abraham del Bristol City. Mica male.