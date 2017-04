Il Chelsea chiuderà sicuramente un colpo in difesa in vista della prossima stagione: tra i centrali valutati dal club londinese, il preferito di Antonio Conte è senza dubbio Leonardo Bonucci, con lui protagonista di tre scudetti durante l'esperienza del tecnico sulla panchina bianconera. La trattativa è comunque in salita, visto il recente rinnovo di contratto del difensore e la concorrenza di Pep Guardiola: per questo, secondo il Daily Mail, i Blues hanno virato con decisione su Virgil van Dijk del Southampton. L'olandese, tra l'ipotesi Chelsea e l'interesse sempre concreto del Manchester City, preferirebbe di gran lunga la prima opzione.