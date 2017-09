Un derby sentito, tre punti importanti. Il Chelsea per non perdere contatto con il Manchester City, l'Arsenal (due vittore e due sconfitte in questo inizio di stagione), per svoltare in un campionato iniziato in salita. Questa la sfida presentata dai dati Opta: il Chelsea ha vinto le ultime cinque sfide casalinghe contro l’Arsenal, dopo che aveva vinto solo quattro delle precedenti 16 a Stamford Bridge contro i Gunners. L’Arsenal ha sempre subito gol nelle ultime 12 visite in casa del Chelsea. Se dovesse ancora subire gol in casa del Chelsea, l’Arsenal eguaglierebbe la peggiore striscia esterna di 13 partite subendo gol in casa di un’avversaria di Premier League, come era successo contro il Liverpool tra il 1999 e il 2012.



Il Chelsea dal canto suo ha sempre segnato nelle ultime 23 partite di Premier League a Stamford Bridge, e in 12 occasioni ha fatto almeno tre gol. I Blues hanno subito un’espulsione nelle ultime due sfide contro l’Arsenal nelle coppe (Victor Moses nella finale della FA Cup, Pedro nella Community Shield). Tuttavia, l’ultimo cartellino rosso subito contro l’Arsenal in campionato risale al maggio 2007 (Khalid Boulahrouz). È dal gennaio 2015 che l’Arsenal non vince in trasferte contro una delle top-6 della scorsa stagione (2-0 vs il Man City). Da allora otto sconfitte e cinque pareggi per i Gunners. Tre gol e due assist in questo inizio di esperienza in Premier League per Alvaro Morata. Eden Hazard ha trovato la rete in tre delle ultime quattro presenze in Premier League contro l’Arsenal.