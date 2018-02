Una grande sfida, quasi una finale anticipata. Il Barcellona è di scena a Londra contro il Chelsea, questo il match presentato da Opta: Chelsea e Barcelona si affrontano per la 13a volta in Champions League, la quinta sfida più giocata nella competizione. Non si sono affrontati dall’aprile 2012 – il Chelsea vinse 3-2 in aggregato. Il Chelsea è imbattuto negli ultimi sette incontri di Champions League contro il Barcellona (2V 5N). Tuttavia, il Barcellona è in vantaggio negli scontri a eliminazione diretta, eliminando i Blues in tre occasioni. Il Chelsea ha invece passato il turno due volte. I Blaugrana hanno vinto solamente una partita sulle sei giocate in casa del Chelsea (1N 4P) nel febbraio 2006 (2-1). Hanno inoltre sempre subito gol allo Stamford Bridge.



Il Chelsea cercherà di raggiungere i quarti di finale della Champions League per la prima volta dal 2013/14. I Blues non vincono da sei gare nelle partite a eliminazione diretta (3N 3P). Il Barcellona ha terminato in testa del proprio raggruppamento per 11 stagioni consecutive, la striscia più lunga nella storia della Champions League. Ciononostante il Barça ha raggiunto le semifinali della Champions League solamente una volta nelle ultime quattro annate. In precedenza raggiunsero le semifinali nelle sei precedenti stagioni. Il Barcellona è uno dei quattro club rimasti imbattuti durante la fase a gironi di questa Champions League insieme al Besiktas, Tottenham e Liverpool. Il Barcellona detiene il miglior record difensivo della stagione di Champions League, concedendo una sola rete in sei incontri. Lionel Messi ha giocato 655 minuti contro il Chelsea in Champions League ma non ha ancora segnato ai Blues. Contro nessuna squadra ha giocato così tanti minuti senza trovare la via del gol. Luis Suarez non trova la rete in Champions League da 791 minuti giocati in Champions League.