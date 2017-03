Michy Batshuayi non ha convinto, ne trovato lo spazio necessario in questa stagione al Chelsea. Il club londinese però ha investito ben 40 milioni per il belga classe 1993, e perciò vuole rivalutarlo nella prossima annata. Per questo motivo, secondo quanto racconta il Daily Mail, Conte avrebbe deciso di andarlo per un anno in prestito per garantirgli un migliore ambientamento: sempre in Premier League e sempre a Londra. La soluzione migliore per entrambi è il West Ham, che apprezza il giocatore e che già fu vicino alla firma nella scorsa estate.