Vivere all'ombra di Courtois non è sicuramente una missione semplice, e le sole 4 presenze stagionali hanno convinto Asmir Begovic a lasciare Londra in questa sessione. Il Bournemouth vuole fortemente il giocatore, ma il Chelsea non vuole cederlo per meno di 15 milioni di euro. Secondo il Guardian, il nome più accreditato per sopperire a questa perdita è Diego Lopez. Il portiere trentacinqueenne ex Milan però è attualmente in prestito all'Espanyol, dove tra l'altro sta giocando con continuità. L'operazione si potrà chiudere solo intervenendo alla base sui termini del prestito, parlando, quindi, proprio con il Milan.



Invece secondo il tabloid The Sun, in caso di addio a Courtois, i giocatori del Chelsea avrebbero consigliato a Conte di prendere Joe Hart, attualmente in prestito al Torino, ma ancora di proprietà del Manchester City.