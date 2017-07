Dopo lo smacco subìto per Lukaku, che ha firmato per il Manchester United quando tutto sembrava fatto, il Chelsea è ufficialmente alla ricerca di una prima punta pesante. C’è chi dice che il nuovo obiettivo dei Blues sia Alvaro Morata, chi invece sostiene che Antonio Conte, tecnico dei londinesi, punti su Andrea Belotti. Una tesi confermata dai bookmaker: nelle scommesse sul futuro del Gallo i Blues sono balzati in testa come prossima destinazione e sono dati a tre volte la posta su Snai. Appena qualche giorno fa, in cima al tabellone c’era lo United, ora salito fino a 6,00 dopo aver chiuso per Lukaku. Si allontana anche la pista Psg, ora piazzata a 6,00, così come non entusiasma l’idea Milan, ora più concentrato su Aubameyang e bancato a 8,00