Il Chelsea ha reso nota la propria posizione circa il comportamento della Fiorentina nella vicenda Salah, quando il club italiano portò i Blues davanti alla Fifa per la decisione del giocatore egiziano di rifiutare il riscatto nell'estate 2015 per poi trasferirsi alla Roma. "La Fiorentina ha agito in malafede e avanzando richieste infondate. Siamo felici che il loro ricorso sia stato completamente rigettato e speriamo che la decisione venga presto resa nota tutti, in modo che tutti sappiano che la Fiorentina ha cercato in ogni modo di estorcere una considerevole somma di denaro al Chelsea e al calciatore", è quanto ha fatto sapere un portavoce della società londinese.