Il Chelsea si aggiunge alla lista delle pretendenti per Toby Alderweireld, difensore belga in uscita dal Tottenham. Il 29enne non rinnoverà il contratto, in scadenza a giugno 2019, con gli Spurs e potrebbe partire la prossima estate sfruttando la clausola di 25 milioni di sterline: su di lui ci sono anche Manchester United e PSG. A rivelarlo il Mirror.