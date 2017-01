Il Chelsea di Antonio Conte questa sera affronta il Tottenham alla ricerca dalla 14° vittoria consecutiva in Premier, nessuna squadra ci è mai riuscita fino ad ora e Conte vuole lasciare il segno macinando record, così come ha fatto nei suoi tre anni alla Juventus.



TUTTI I RECORD – Come ricorda il portale il bianconero.com, la Juventus di Conte ha stabilito il record di punti in un singolo campionato: ben 102 nella stagione 2013/14. Nella stessa stagione la Juventus vince 19 partite su 19 in casa, addirittura 33 partite in campionato, altro picco toccato da Conte sotto la mole. A cavallo tra in 2012 e il 2013, la sua Juve assieme 25 partite utili in trasferta e 28 in casa.