Antonio Conte, manager del Chelsea, ha parlato dopo la vittoria contro l'Arsenal: "Oggi avevamo la possibilità di 'ammazzare' un diretto avversario come l'Arsenal, e lo abbiamo fatto. La cosa più importante per noi adesso sarà mantenere questa determinazione, questa fame, e non sarà semplice. Tutti ora pensano che sia facile continuare ma non è così. Ogni partita in Premier League è una trappola. Per questo sto lavorando per 'portare' un po' di cattiveria tipica italiana a questi ragazzi. Non ho ancora pensato di poter vincere il titolo, ci sono squadre troppo blasonate per avere questi pensieri. Sono solo contento del livello che hanno ottenuto questi ragazzi. Siamo diventati una famiglia e questo credo che sia fondamentale per una squadra vincente".