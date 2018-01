Antonio Conte, manager del Chelsea, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Newcastle: "Se guardate la nostra rosa non abbiamo 3-4-5 attaccanti, ma ne abbiamo soltanto 2: Morata e Batshuayi. Sarà il club a decidere se comprare qualcuno o restare solo con loro due. Io in ogni caso sarò felice della rosa. Probabilmente riusciremo a prendere qualcuno, ma questo non vuol dire che Batshuayi andrà via in prestito, perché abbiamo tante competizioni da affrontare. Avere due punte è il minimo per affrontare un’intera stagione, ma credo che il club stia facendo il massimo per migliorare la rosa".