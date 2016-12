Interrogato dai giornalisti su una possibile cessione di Michy Batshuayi a gennaio, il tecnico del Chelsea Antonio Conte, al termine del match vinto contro il Bournemouth, ha dichiarato in conferenza stampa: "Per noi è un giocatore nuovo, mandarlo in prestito ora sarebbe una sconfitta per il club e soprattutto per me. Dobbiamo invece continuare a lavorare con lui ogni giorno, per cercare insieme di migliorarlo".