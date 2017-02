Perché Antonio Conte, manager del Chelsea, ha assalito il suo collaboratore Angelo Alessio strattonandolo durante la sfida contro l'Arsenal? Ne ha parlato lui stesso a Sky Sport: "L'ho preso e strattonato perché doveva segnalare subito la posizione a Kanté. Divento una bestia in quei momenti, non guardo in faccia a nessuno. Moses era scalato sul centrale dell'Arsenal andato a saltare sul corner, non avevamo nessuno fuori area e doveva andarci Kanté, che non lo aveva fatto. Ecco perché ho detto ad Alessio di andare subito a segnalarglielo".