Come un fulmine a ciel sereno, nelprimo in classifica e padrone della Premier League è scoppiato il caso Diego Costa . O meglio, è riscoppiato, visto che in diverse occasioni negli ultimi anni il centravanti nato in Brasile, ma di nazionalità spagnola, è finito nella bufera. Comportamenti spesso sopra le righe, falli di reazione e liti, tante. L'ultima delle quali, con un collaboratore di Antonio Conte, ha portato all'esclusione del centravanti dalla lista dei convocati per la sfida di domani, contro il Leicester.Secondo i media inglesi, dietro al malumore di Costa c'è una, dove diversi club - tra cui il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro - si sono fatti avanti promettendogli cifre da capogiro. Se questa versione fosse confermata e l'ex Atletico Madrid spingesse per la cessione, lascerebbe un grosso vuoto nella rosa dei Blues. Conte stava già cercando un rinforzo in attacco, con Fernando Llorente, conteso al Paris Saint-Germain, pronto a trasferirsi a Londra in cambio del prestito di Michy Batshuayi.Il gigante navarro non è l'unico ex juventino su cui il Chelsea potrebbe poi investire. Il grande obiettivo dell'ex ct è infatti Alvaro, che a Conte piace molto (era stato lui a chiederlo ai tempi della Juve, senza però riuscire ad allenarlo) e alsta trovando meno spazio di quanto sperasse. Per questo: il mercato di gennaio bloccato per la sanzione della Fifa impedirebbe al club di Florentino Perez di acquistare un sostituto. In attesa di capire quello che succederà con Diego Costa, Conte si guarda intorno. Con Morata nel mirino.