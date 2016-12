Antonio Conte sta conquistando tutti in Inghilterra. Non solo in campo, dove è primo in classifica, ma anche fuori. Con i suoi atteggiamenti, con la sua determinazione e grinta, ma anche con la sue gentilezza. Una cordialità tutta italiana che ha fatto breccia nel cuore dei tifosi del Chelsea e anche dei giornalisti.

Il giornalista della Bbc John Southall ha raccontato quello che è successo dopo la conferenza di vigilia della partita tra Chelsea e Bournemouth di ieri, vinta per 3-0. Dopo aver parlato con i giornalisti in conferenza, l'allenatore ha deciso di offrire una birra a chi era lì per lavorare.

Ha portato gli inviati in un pub di Cobham, dove c'è il centro sportivo del Chelsea, per una chiacchierata sul suo Chelsea. Due ore a parlare di calcio al "The Old Plough". Il giornalista della BBC racconta così Conte: "Siamo stati in sua compagnia per un bel po', è stato piacevole e disponibile. Ci ha detto di come ha cambiato il Chelsea, in campo e fuori. I giocatori ora sanno come comportarsi con lui e cosa ci si aspetta da loro. Ha un rapporto sano con tutti e ha il modo giusto per confrontarsi con media e giocatori".