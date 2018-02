Antonio Conte ha parlato a Sky Sport al termine della sfida persa contro il Manchester United: "C'è grande delusione. Quando non riesci a vincere queste partite devi guardarti dentro e chiederti perché. Facciamo fatica. Oggi era una grande possibilità, stavamo dominando e invece alla fine è arrivata una sconfitta. Lo ripeto da inizio stagione: quest'anno sarà dura arrivare in Champions, mi auguro che tutti comprendano il pericolo che si corre. Non è questione di stanchezza, meritiamo la classifica che abbiamo. I fatti mi stanno dando ragione. Deluso da qualche giocatore? No, assolutamente, tutti ci mettono massimo impegno e non è quello il problema. Con Mourinho tutto a posto".