"Non mi interessa parlare del passato, penso che il passato non sia importante. Dobbiamo lavorare per il presente e per il futuro per costruire qualcosa di importante". Antonio Conte, alla vigilia della gara con lo Stoke City, prova a liquidare così la questione Diego Costa, per il quale il Chelsea ha finalmente accettato l'offerta dell'Atletico Madrid. "Abbiamo vinto insieme e di sicuro vogliamo ringraziarlo per l'impegno della passata stagione e per tutto quello che ha fatto al Chelsea. Gli auguriamo il meglio per il futuro", aggiunge Conte, che alla fine della passata stagione ha 'scaricato' via sms il giocatore dando il via a un vero muro contro muro fra società e attaccante. "Il mio rapporto con lui? Non voglio continuare a parlare di questa storia, lavoro con i giocatori che sono qui e sono felice di farlo - taglia corto l'ex ct azzurro -. Abbiamo sempre pensato a lavorare e a concentrarci sul campo. E' molto importante e dobbiamo continuare così, è la strada giusta per costuire qualcosa di importante".



Il Chelsea è reduce dal successo ottenuto in settimana contro il Nottingham Forest in Coppa di Lega pur limitando il turnover: "Dobbiamo sapere che giocare su quattro fronti non è facile e bisogna trovare il giusto equilibrio e dare le giuste opportunità a tutti e in tutte le competizioni. E quando si fa questo, la cosa più importante è che la risposta dei giocatori sia positiva. E' normale che nel primo turno di Coppa di Lega si faccia turnover, ma ogni competizione è importante e non penso che nessuna squadra ritenga che sia meglio perdere una partita. Vogliamo vincere e andare avanti. Questa stagione rappresenta una grande sfida per noi, giocheremo ogni tre giorni e avremo ora di seguito Stoke, Atletico Madrid e Manchester City. Non sarà facile affrontare tutte queste gare ravvicinate".



E quella contro lo Stoke "sarà una gara durissima, hanno battuto l'Arsenal e pareggiato con il Manchester United, significa che sono una buona squadra. Dobbiamo stare molto attenti, è la prima di tre dure partite in sette giorni, un bel test e una bella sfida per noi. La cosa importante è pensare partita per partita. Dobbiamo lavorare ed essere pronti a lottare in ogni competizione. Siamo il Chelsea e dobbiamo fare del nostro meglio in ogni competizione, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese", il mantra di Conte.