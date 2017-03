Il Chelsea è pronto a spendere 80 milioni di euro per l'acquisto di un attaccante per sostituire Diego Costa. C'è però un problema: club e tecnico pensano a due nomi diversi.



Come riporta il Sun, mentre Antonio Conte vorrebbe portare in Premier Alvaro Morata, i Blues punterebbero invece a Romelu Lukaku. Lo spagnolo è sempre stato un obbiettivo dell'allenatore, già lo voleva alla Juventus, poi diede le dimissioni pochi giorni prima che Morata sbarcasse a Torino. Su di lui punterebbe soprattutto in vista del ritorno in Champions del Chelsea nella prossima stagione, competizione dove l'attaccante del Real Madrid ha già dimostrato di essere decisivo.



La pensano diversamente il direttore tecnico Emenalo e il Chelsea, per i quali Lukaku sarebbe il nome su cui puntare: Conosce già la Premier e il fatto che non voglia rinnovare con l'Everton renderebbe la trattativa più semplice.