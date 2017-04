Antonio Conte, manager del Chelsea, parla dopo la sconfitta contro il Manchester United: "Il Manchester United ha meritato il successo. Ha mostrato più desiderio, più motivazione, più voglia di conquistare i tre punti. Hanno vinto tutti i contrasti. Dobbiamo prendere atto di questa sconfitta, ma come capita in questi casi, il maggior responsabile è l’allenatore: è lui che non è riuscito a trasmettere i segnali giusti alla squadra. Ora dobbiamo ripartire, ritrovando lo spirito e la determinazione che ci ha portato al primo posto. Stiamo compiendo qualcosa di straordinario, ma le vittorie che abbiamo ottenuto finora possono ingannare. Può sembrare che sia stato e sia tutto facile, ma non è così. Ricordiamo sempre da dove siamo partiti: dal decimo posto di un anno fa. Stiamo realizzando un miracolo e ora dipende da noi, dal nostro entusiasmo, riuscire a compiere quest’impresa. Rosa limitata? Per un club che non doveva partecipare alle coppe europee è la rosa giusta. Il campionato non era chiuso neppure prima, ora è solo più difficile".