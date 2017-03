Antonio Conte, manager del Chelsea, parla dopo la vittoria contro lo Stoke City: "Sono contento perché per giocare in casa dello Stoke, a questo punto della stagione, bisogna essere preparati mentalmente e fisicamente. Per questo motivo, abbiamo vinto oggi. E 'stata una partita difficile, abbiamo provato a giocare a calcio e meritato di vincere. Abbiamo affrontato una buona squadra. Sono contento per Gary Cahill, perché abbiamo subito un rigore dopo una sua piccola spinta. Segnare il gol della vittoria è grande per lui e per la nostra squadra. Abbiamo bisogno di conquistare 21 punti per la vittoria del titolo. Ci sono 10 partite ancora, oggi è stata una grande vittoria, un buon segnale, ma è importante continuare con lo stesso impegno e ritmo di lavoro come una squadra