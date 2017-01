Come riportano gli inglesi del Sun, Antonio Conte e Diego Costa questo fine settimana avranno un colloquio per arrivare ad una "tregua" dopo le litigate avute con lo stesso manager italiano, e con il preparatore atletico dei londinesi del Chelsea. L'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo comunque non vuole rinnovare il contratto, attualmente in scadenza 2019, tutto fa pensare quindi che in estate ci sarà l'atteso divorzio, nonostante la pace provvisoria, visto che i 30 milioni di sterline all'anno offerti dalla Cina fanno gola eccome al bomber inquieto.