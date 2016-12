Il Chelsea vince per la dodicesima volta consecutiva e Antoniopuò sorridere a fine gara. Queste le parole dell’allenatore dei Blues: "Abbiamo affrontato una buona squadra ed è stata una vittoria molto difficile - si legge sul sito ufficiale del- So quanto sia dura vincere dodici partite consecutive ma al tempo stesso quando i giocatori l'abbiano meritato perché hanno lavorato tanto. La partita di? Non sono sorpreso del suo talento, ma la cosa più bella è che lo usa per il bene della squadra. Oggi abbiamo dato un grande messaggio perché tanti stavano aspettando di vedere cosa avrebbe fatto il Chelsea senza".