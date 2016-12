Il Chelsea, dopo aver incassato circa 60 milioni di euro dalla cessione di Oscar, sta tornando a guardarsi intorno per il mercato di gennaio. Conte vorrebbe fare almeno un colpo importante a centrocampo ed i nomi caldi sono due: Nainggolan e Vidal. Il belga della Roma è più difficile da raggiungere perché i giallorossi ne fanno una valutazione altissima, di almeno 60 milioni.



CAPITOLO VIDAL - Discorso diverso, invece, per Arturo Vidal, che Conte conosce benissimo dai tempi della Juventus. Stando a quanto riportato dal Sun l'allenatore ed il giocatore, accompagnato dal suo entourage, avrebbero avuto un incontro nei giorni scorsi per iniziare a porre le basi della trattativa; il Bayern Monaco, comunque, non ha intenzione di aprire ad una partenza del cileno per meno di 40 milioni di euro. Il nome di Vidal, però, al momento resta il più caldo per il mercato del Chelsea.