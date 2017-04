L'allenatore del Chelsea, Antonio Conte ha dichiarato in conferenza stampa in vista della trasferta di campionato domenica all'Old Trafford contro il Manchester United di Mourinho: "Non vedo alcun problema, lui vuole vincere con la sua squadra e io con la mia. E' solo un conflitto sportivo. Ha vinto molto con questa squadra, questo club ha sempre mostrato grande rispetto per il suo passato e io ho grande rispetto per la sua storia in questo club. Quella con lo United è una partita molto importante, se riusciamo a prendere i tre punti faremo un altro grande passo per il titolo. Non so se sia un buon momento per affrontare il Manchester, credo sia difficile stabilirlo a questo punto della stagione. Penso comunque che sia una partita come un'altra, dove sono in palio tre punti importantissimi. Affronteremo una squadra molto forte, fisicamente e tecnicamente, che vuole qualificarsi per la prossima Champions League e lotterà per arrivare fra le prime quattro squadre in classifica. Mi aspetto una partita durissima per entrambe le squadre, il risultato è molto importante per noi e per loro, ma non mi sono preparato per altre situazioni. Quali giocatori dello United troverebbero spazio nel Chelsea? Io penso che i miei calciatori sono i migliori al mondo, lo United ha grandi giocatori, ma io mi tengo i miei. Inter? Solo voci di mercato".