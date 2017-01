Antonio Conte, manager del Chelsea, parla di Begovic e Ivanovic, portiere e difensore con le valigie in mano: "E' difficile prendere una decisione, ma dobbiamo rispettare ogni decisione dei giocatori Ivanovic è una leggenda qui, ha giocato un sacco di match e ha vinto molto. In questa stagione non sta giocando nello stesso modo degli ultimi anni. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succede nei prossimi tre giorni. Stessa cosa per Asmir. Lui è importante per noi, nella sua posizione dobbiamo trovare la sostituzione giusta, altrimenti è felice di stare con noi".