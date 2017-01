Secondo il tabloid britannico The Sun, in alternativa a Gordon del Celtic, il Chelsea sta pensando al portiere italiano Salvatore Sirigu, attualmente in prestito al Siviglia ma ancora di proprietà del Paris Saint-Germain.



Intanto l'allenatore del club inglese, Antonio Conte non lascia partire subito il difensore serbo Ivanovic, in scadenza di contratto a giugno e nel mirino dello Zenit San Pietroburgo. E si allontana l'attaccante spagnolo dello Swansea, Fernando Llorente (ex Juventus).